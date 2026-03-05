Mario Calabresi sposa Silvia Nucini a Milano, celebra il sindaco Sala

MILANO, 05 MAR - Il giornalista Mario Calabresi si è sposato a Milano con la compagna Silvia Nucini, anche lei giornalista. A celebrare le nozze è stato il sindaco della città Giuseppe Sala. Le pubblicazioni erano apparse sull'Albo Pretorio del Comune di Milano a fine novembre 2025. La cerimonia si è tenuta nella sala degli specchi di Palazzo Reale, in pieno centro. Mario Calabresi, figlio del commissario Luigi Calabresi ucciso a Milano il 17 maggio del 1972, è stato direttore di Stampa e Repubblica ed è ceo e direttore editoriale di Chora Media, la società specializzata nella produzione di podcast di cui è anche co-fondatore. Quello di Calabresi è uno dei nomi che più ricorrono come possibile candidato del centrosinistra a sindaco di Milano per le elezioni Comunali della primavera 2027, quando il sindaco uscente Sala non si potrà più ricandidare.