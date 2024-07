Marini, lavorato per difesa servizio sanitario pubblico

PERUGIA, 03 LUG - "Il mio è stato un lavoro a difesa del servizio sanitario pubblico regionale. A tutela dei servizi e della capacità di innovazione": lo ha detto l'ex presidente della Regione Catiuscia Marini lasciando il tribunale di Perugia dopo la sentenza sui concorsi in sanità. "Ogni mio comportamento è stato improntato ad assicurare quell'accesso al servizio pubblico regionale che vedo pesantemente messo in discussione in questo momento" ha aggiunto. "L'abuso d'ufficio - detto ancora Catiuscia Marini - è un tipico reato che si usa quando si vuole mettere in mezzo l'amministratore pubblico. Quindi sono abbastanza serena. Non è un caso che ci sia una discussione del Paese e in Parlamento nel ridefinire questa tipologia di reato".