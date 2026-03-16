Marina Usa a Sigonella, 'elicotteri? Normali voli di addestramento'

CATANIA, 16 MAR - "Il 3 marzo 2026, gli aeromobili MH-60S Sea Hawk del gruppo Helicopter sea combat squadron 28 (HCS-28 ) della Marina degli Stati Uniti, di stanza nella stazione Aeronavale della Marina Usa (Nas) di Sigonella, hanno effettuato voli di addestramento di routine. Queste attività programmate si sono svolte nello spazio aereo designato sopra l'Etna e nelle aree limitrofe a Nas Sigonella, estendendosi fino alle Madonie. Tutti i voli sono stati effettuati nel pieno rispetto delle normative italiane". Lo afferma, contattato dall'ANSA, l'ufficio stampa della Marina Usa della Nas Sigonella sull'atterraggio di due elicotteri nelle Madonie. "Questa attività addestrativa - è stato aggiunto - è essenziale per preservare elevati standard di competenza e prontezza operativa tra piloti ed equipaggi, a sostegno della sicurezza regionale e delle missioni di soccorso". Il gruppo di volo opera su elicotteri MH-60S che sono operativi per missioni con gruppi anfibi, ricerca e soccorso, rifornimenti verticali, assistenza umanitaria, soccorsi in caso di disastri e supporto logistico alla Sesta Flotta degli Stati Uniti.