Maria Pia Hospital, robot chirurgico su paziente con un rene

TORINO, 19 APR - Al Maria Pia Hospital di Torino per la prima volta al mondo è stata eseguita l'asportazione della vescica su una paziente sessantenne con un solo rene, utilizzando il sistema robotico Hugo Ras. L'operazione è stata eseguita con successo da Giovanni Muto, direttore del dipartimento di urologia dell'ospedale e dal suo team composto da Alberto Ragusa e dai collaboratori, Paolo Caccia e Alessandro Rocca. "L'intervento - spiega Muto stesso - è stato unico nel suo genere, poiché mai eseguito con questo particolare tipo di robot, non solo per la complessità tecnica intrinseca della cistectomia radicale in una paziente donna, ma anche per la peculiare presenza di un solo rene". "Il cancro infiltrante della vescica rappresenta da sempre una sfida imponente per il chirurgo e per il paziente - commenta Muto -. Se in passato la chirurgia tradizionale prevedeva un'incisione addominale mediana significativa, sia per eseguire l'intervento sia per l'asportazione del cancro e dei tessuti compromessi, grazie all'aiuto del sistema robotico l'intero procedimento è oggi possibile tramite quattro fori di un centimetro ciascuno. Questo perché l'indicazione chirurgica per il tumore infiltrante della vescica è di rimozione. Il voluminoso campione chirurgico, composto da vescica, utero, ovaie e annessi, in questo caso è stato estratto attraverso la vagina, garantendo alla paziente di recuperare più rapidamente e di tornare alla vita quotidiana riducendo al minimo i disagi". Dopo circa cinque giorni di degenza post operatoria, la paziente è rientrata al proprio domicilio in buone condizioni di salute generale.