Mareggiate e allagamenti in Romagna, soccorsa donna disabile

FORLI, 05 OTT - Una donna disabile rimasta bloccata in uno stabilimento balneare di Cesenatico, per l'innalzamento del mare e conseguenti allagamenti, è stata soccorsa dai vigili del fuoco. Allagamenti anche nel Ravennate, tra Pinarella di Cervia, Milano Marittima e Lido Adriano. In provincia di Forlì-Cesena, una trentina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo, per frane e smottamenti in collina, numerosi alberi caduti che hanno bloccato strade.