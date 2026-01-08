Giornale di Brescia
Mare mosso, motonave ferma in porto a Termoli, isolate le Tremiti

TERMOLI, 08 GEN - Peggiorano le condizioni del mare, impossibile raggiungere l'arcipelago delle Tremiti. Questa mattina, per il secondo giorno consecutivo, la motonave "Santa Lucia" non ha effettuato il collegamento con le isole dal porto di Termoli. La Capitaneria di Porto ha emesso un nuovo avviso di burrasca. Il bollettino prevede mare molto mosso con altezza d'onda di 3 metri, vento di nord-ovest forza 8. Le imbarcazioni della flottiglia molisana restano in porto a Termoli.

