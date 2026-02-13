Giornale di Brescia
Mare agitato, collegamenti ridotti per Ischia e Procida

ISCHIA, 13 FEB - Collegamenti marittimi difficili anche oggi per le isole partenopee a causa delle sfavorevoli condizioni meteomarine. Sono quasi del tutto sospese, infatti, tutte le corse in programma oggi per Ischia e Procida dei mezzi veloci ed operate dalle compagnie di navigazione sia dal Molo Beverello di Napoli che da Pozzuoli . Il mare agitato sta ostacolando anche il servizio dei traghetti, con diverse corse da Pozzuoli per Procida e viceversa soppresse così come vengono annunciate le cancellazioni anche di alcuni collegamenti da Ischia per Pozzuoli e viceversa. Regolari, al momento, risultano invece quelli da Napoli Porta di Massa per entrambe le isole.

Argomenti
ISCHIA

