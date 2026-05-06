Marco Poggi, 'mai visto il video di Chiara con Andrea Sempio'

MILANO, 06 MAG - Non avrebbe mai visto assieme ad Andrea Sempio i video intimi di Chiara e l'allora fidanzato Alberto Stasi. é quanto in sostanza avrebbe ribadito Marco Poggi ai magistrati che oggi lo hanno sentito come testimone in procura a Pavia. Sostanzialmente Poggi avrebbe difeso Sempio, suo amico stretto all'epoca, sostenendo di non credere che sia lui l'autore dell'omicidio.