Marco dal ristorante stellato al seminario, sabato l'ordinazione

MILANO, 06 GIU - Sono diciassette i seminaristi che sabato prossimo in Duomo a Milano saranno ordinati sacerdoti dall'arcivescovo Mario Delpini. Il più giovane ha 25 anni, il più vecchio 37, sono tutti provenienti dalla diocesi ambrosiana, tranne uno che viene dal Nicaragua ma ha terminato la sua formazione nel seminario di Venegono. E hanno tutti storie diverse: sette sono laureati, alcuni lavoravamo. Marco Garrini, 26 anni, ha lavorato in cucina con lo chef stellato Davide Oldani, nel suo ristorante di Cornaredo D'O, due stelle Michelin, dove ha fatto ripetuti stage, L'incontro con una suora di clausura ad Assisi. è stato questo ad accendere "la scintilla" della vocazione, come ha spiegato lui stesso all'inserto settimanale di Avvenire Sette Milano, ma "è stato proprio quello che ho visto e sperimentato che mi ha permesso di rispondere il mio 'eccomi'. Oltre a Matteo, originario di Milano, saranno ordinati anche Michele Ascari, 37 anni, di Giussano, in provincia di Monza, Giole Asquini, 34 anni, di Legnano, con una laurea in informatica, Davide Beretta, 28 anni, di Carnate (Monza) laureato in lettere antiche, Paolo Bottelli, 31 anni, di Varese, con studi di agraria alle spalle. E ancora Matteo Foppoli, 29 anni, di Milano, ma che per due anni ha vissuto fra i campesinos in Peru; Andrea Giuliani, 29 anni, di Inzago, nel Milanese, Edoardo Mauri, 26 anni, di Desio, in Brianza, Manuel Mazzucco, 28 anni, di Milano, con esperienze come educatore e allenatore di calcio; Stefano Pedroli, 30 anni, di Varese, Patrick Pescialli, 26 anni, di Cornaredo, che ha studiato Filosofia all'università, Ludovico Pileci, 24 anni, di Ispra in provincia di Varese, entrato in seminario dopo il diploma a 19 anni, Alessandro Tacchi, 26 anni, di Vanzaghello (Milano); Piercarlo Tettamanti, 25 anni, originario di Beregazzo con Figliaro, ora diacono a Cantù, Erick Torres Torres, 32 anni, della Diocesi di Juigalpa (Nicaragua); Federico Valvassori, 30 anni, di Boffalora sopra Ticino, entrato in seminario dopo aver intrapreso gli studi di Medicina e Matteo Viscomi, 27 anni, di Senago (Milano), che viene ordinato dopo aver avuto una esperienza all'estero, al quarto anno di seminario, con l'operazione Mato Grosso.