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Maratona di Roma, il cardinale Vesco ha tagliato il traguardo

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ROMA, 22 MAR - C'era anche il cardinale di Algeri, Jean-Paul Vesco, alla Maratona di Roma. Ha portato a termine la corsa e ha tagliato il traguardo. Il porporato, l'unico cardinale in gara, 64 anni, ha affrontato la sfida con la maglia di Athletica Vaticana. "Corro fin da quando sono bambino, per me correre è una gioia, è un modo di stare con Dio", afferma il cardinale.

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