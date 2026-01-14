Giornale di Brescia
Mara Favro, in tribunale udienza di archiviazione del caso

È stata discussa oggi il tribunale a Torino, in udienza a porte chiuse, la richiesta di non chiudere il caso di Mara Favro, la donna scomparsa in valle di Susa nel marzo del 2024 e ritrovata priva di vita al fondo di un dirupo nel settembre del 2025. L'istanza di opposizione è stata presentata da Roberto Saraniti, l'avvocato a cui si è affidata la famiglia. La procura, sulla scorta dell'indagine dei carabinieri del Ros, aveva chiesto l'archiviazione del fascicolo privilegiando l'ipotesi del suicidio. Ipotesi esclusa da Saraniti, che ha anche indicato una serie di possibili approfondimenti investigativi.

