Mantovano, riforma per i cittadini e non contro toghe

ROMA, 25 GEN - "Vogliamo fare una riforma per i cittadini e non contro i magistrati". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel corso del suo intervento alla cerimonia per l'inaugurazione dell'Anno Giudiziario a Roma. "Non abbiamo nessuna intenzione di fare una riforma contro i magistrati ma per i cittadini. Immaginavamo di fare la riforma con il contributo critico dei magistrati", ha aggiunto. Un gruppo di magistrati, in segno di protesta, ha lasciato l'aula nella Corte d'Appello di Roma, quando ha preso la parola Mantovano.