Mantovano, 'riforma non è bacchetta magica, non sta bene farlo immaginare'

ROMA, 10 MAR - "Essendo molto realista dico: non è la bacchetta magica. Non sta bene immaginare e far immaginare, da parte dei sostenitori del sì, che con questa riforma cambi il mondo dalla sera alla mattina. Ma visto che ogni palazzo si costruisce dalle fondamenta, queste" con la riforma "saranno più solide di quelle attuali". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo Mantovano, al confronto pubblico sulla riforma, al Centro Studi Americani a Roma.

ROMA

