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Mantovano, quello di ieri in Kwait chiaro atto intimidatorio

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ROMA, 16 MAR - "Il regime iraniano punta a tutto ciò che viene visto come appoggio rispetto alle truppe degli Stati Uniti e di Israele. E quello di ieri è evidentemente un atto di intimidazione al pari dei colpi riservati dall'Iran agli altri paesi del Golfo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a 24 Mattino, su Radio 24, parlando della base militare americana colpita in Kwait dove c'erano anche italiani.

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