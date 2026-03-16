Mantovano, quello di ieri in Kwait chiaro atto intimidatorio

ROMA, 16 MAR - "Il regime iraniano punta a tutto ciò che viene visto come appoggio rispetto alle truppe degli Stati Uniti e di Israele. E quello di ieri è evidentemente un atto di intimidazione al pari dei colpi riservati dall'Iran agli altri paesi del Golfo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a 24 Mattino, su Radio 24, parlando della base militare americana colpita in Kwait dove c'erano anche italiani.