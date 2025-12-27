Mantovano, ora confine netto tra aiuto a popolazione Gaza e ad Hamas

ROMA, 27 DIC - "Credo che sia doveroso a nome del governo manifestare apprezzamento e gratitudine nei confronti della Procura di Genova, della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, per la polizia di Stato, per la Guardia di Finanza e per l'Aise, per l'operazione completata con gli arresti di stamattina, che rappresenta un unicum nel contrasto al terrorismo di matrice islamista e in particolare al terrorismo di Hamas, non soltanto per gli sviluppi che ha avuto stamattina ma anche per la rete che ha fatto emergere, per ciò che ha costituito oggetto di sequestro e per la linea di confine netta che permette di identificare tra il sostegno doveroso della comunità internazionale alle popolazioni civili di Gaza e il supporto finanziario ingente - qui si parla di milioni di Euro - nei confronti di attività di terrorismo. Credo che in questo l'Italia confermi di essere, con suo sistema di sicurezza, all'avanguardia in Europa". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano, parlando con i cronisti in Senato. Ad una domanda sul ruolo dell'Aise, nella sua qualità di Autorità delegata alla sicurezza, Mantovano ha risposto: "L'Aise ha svolto un ruolo importante, ha fornito un quadro informativo molto significativo che essendo emerse ipotesi di reato, come poi verificato dal Gip di Genova, sono state ampiamente utilizzate con tutte le necessarie integrazioni d'indagine da parte della polizia giudiziaria. Come sempre vi è stato un importante lavoro di squadra"