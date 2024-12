Mantovano, "Notre Dame e Camerino, bella coincidenza'

CAMERINO, 07 DIC - "La riapertura oggi di Notre Dame a Parigi e l'inaugurazione del cantiere per il recupero della cattedrale di Camerino è una bella coincidenza": a dirlo è stato in sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, partecipando al taglio del nastro per il recupero della Santissima Annunziata, dopo oltre otto anni dal sisma. "Notre Dame è una delle più belle cattedrali al mondo e oggi rivede la presenza dei fedeli attraverso i loro rappresentanti istituzionali convenuti lì da tutto il mondo - ha aggiunto Mantovano - In questa apparentemente piccola comunità un'altra cattedrale riapre la sua porta e quindi rimette in collegamento quelle sfere, religiosa e civile, che sono distinte, ma che non sono radicalmente separate". Il sottosegretario ha anche evidenziato come l'avvio dei lavori alla cattedrale di Camerino sia "un passaggio materiale e di grande carica simbolica". "Materiale - ha spiegato - perché il centro della comunità di Camerino conosce adesso l'avvio finalmente, dopo la progettazione e la messa in sicurezza, del lavoro di ristrutturazione. È una grande carica simbolica - ha detto ancora - perché è il centro religioso, ma è anche il centro propulsivo di tutta la comunità e quindi è un segno di coraggio e di sguardo con speranza al futuro".