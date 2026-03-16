Mantovano, no al processo alle intenzioni, non faremo da soli le leggi attuative

ROMA, 16 MAR - "Nel corso della campagna referendaria c'è stato uno spostamento di prospettiva: prima il rischio era la riforma in sè, oggi diventa la futura legge di attuazione. Io mi auguro che i magistrati che sostengono le ragioni del no non usino gli stessi criteri quando giudicano i cittadini perchè questo si chiama processo alle intenzioni. Concordiamo mi pare a questo punto sul fatto che dal testo della riforma non emerge nulla che intacchi l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che non ci sia una sola virgola, una sola espressione, un solo comma, un solo articolo da cui si possa ricavare la subordinazione futura della magistratura alla politica. La legge attuativa non può discostarsi da questi principi contenuti nella riforma, altrimenti sarebbe incostituzionale. E noi non vogliamo fare la legge attuativa da soli, chiederemo valutazioni, suggerimenti e proposte a tutte le parti in causa, inclusi i rappresentanti della magistratura. Tutto questo sarà sottoposto all'attenzione del Parlamento e quindi della Corte Costituzionale". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a 24 Mattino, su Radio 24, parlando del sorteggio e della lista per l'elezione del Csm prevista nella riforma Nordio.