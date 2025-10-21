Giornale di Brescia
Mantovano: libertà religiosa un bene di cui c'è assoluto bisogno

CITTÀ DEL VATICANO, 21 OTT - "La libertà religiosa è il bene di cui un mondo ferito da conflitti e guerre ha assoluto bisogno. Nostro compito, ciascuno per il suo, è garantirlo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, nel suo intervento alla presentazione del Rapporto di Acs sulla libertà religiosa. "La violazione della libertà religiosa assume, oggi, spesso oltre le intenzioni, anche la forma 'educata' del contrasto agli 'hate speech' e alla 'disinformazione on line'", ha aggiunto. "Fin dal suo insediamento il Governo italiano ha agito in controtendenza, attribuendo alla cura della libertà religiosa un carattere prioritario, dentro e fuori i nostri confini", ha sottolineato il sottosegretario a Palazzo Chigi ricordando l'istituzione, nel 2023, della Commissione per le intese con le confessioni religiose e per la libertà religiosa. "Il Governo è impegnato anche sullo specifico versante della protezione delle minoranze cristiane". "Qualsiasi iniziativa sarebbe però vana se non fosse accompagnata dalla sensibilizzazione sull'importanza della libertà religiosa nelle nostre società", ha concluso Mantovano.

Argomenti
MantovanoCITTÀ DEL VATICANO

