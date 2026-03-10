Giornale di Brescia
Mantovano, 'da Bartolozzi una frase infelice, lo sottolinea anche Nordio'

ROMA, 10 MAR - "La frase del capo di gabinetto del ministro della Giustizia è infelice, come lo stesso ministro Nordio ha sottolineato, ma la cosa importante adesso è esaminare il merito della riforma, che è l'oggetto del referendum". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite della trasmissione Ping Pong, su Rai Radio1, commentando le dichiarazioni di Giusi Bartolozzi che ha definito la magistratura "plotoni di esecuzione".

ROMA

