Manto bianco sulle Olimpiadi mentre persistono le piogge intense al Centro-Sud

ROMA, 05 FEB - Persistono le piogge intense al Centro-Sud dove il terreno è già saturo di acqua, mentre sulle Alpi è prevista neve nella prima parte della giornata e poi il meteo migliorerà. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "Da stasera - afferma - una nuova forte perturbazione abborderà l'Italia con un peggioramento iniziale su Nord-Ovest e Sardegna. In seguito, i fenomeni saranno intensi su tutta la fascia tirrenica, dalla Toscana alla Calabria fino al pomeriggio quando il fronte perturbato si sposterà verso i Balcani e il tempo migliorerà temporaneamente". Sabato sono attese nuove precipitazioni già al mattino su regioni tirreniche e Isole Maggiori e domenica le piogge inizieranno dal pomeriggio in Sardegna per poi spostarsi verso il Sud peninsulare e in Sicilia entro la sera. "Tra sabato e domenica - sottolinea Tedici - sono attesi picchi di 80-150 mm di pioggia tra Campania e Calabria tirrenica. Il rischio idrogeologico resta alto". Nel dettaglio: - Giovedì 5. Al Nord: instabile sul Triveneto, ma peggiorerà di nuovo in serata dal Nordovest. Al Centro: piovaschi in Toscana, peggiora in serata. Al Sud: instabile sul basso Tirreno. - Venerdì 6. Al Nord: piogge veloci da ovest verso est. Al Centro: maltempo specie sulle tirreniche e sulle Marche. Al Sud: maltempo specie sulle tirreniche. - Sabato 7. Al Nord: migliora anche con schiarite. Al Centro: piogge sulle tirreniche e sulle Marche. Al Sud: maltempo sulle tirreniche e in Sardegna. Tendenza: ancora maltempo ad oltranza, serie di perturbazioni atlantiche.

