Manovra: Romeo, FdI parla di scontro nella Lega, non siamo capro espiatorio

ROMA, 22 DIC - "Nella fretta di trovare soluzioni capita di poter sottovalutare gli effetti di alcune misure". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, interpellato in Senato sul caos in commissione bilancio sulla manovra. "Fa comodo trovare il capro espiatorio nella Lega ma non è questo il tema. Quando abbiamo cercato di sistemare le cose mi sembra ci fosse assoluta unità di intenti da parte di tutto il gruppo dirigente leghista" e "sul tema delle pensioni la Lega non poteva che impuntarsi. L'importante è aver trovato la soluzione", ha aggiunto. "Adesso Fdi" dice "che è tutta una roba che riguarda lo scontro tra leghisti. Beh mi sembra che anche sul condono e sui condomini qualcuno sia tornato indietro...Diciamo che quando si lavora e si discute delle cose ci sta. Quando si lavora si possono sottovalutare alcune misure. Poi si corregge e si arriva al risultato", ha aggiunto. Quanto, infine, a Giorgetti e se il ministro godesse della sua fiducia, Romeo risponde: "Assolutamente: le opposizioni vogliono le sue dimissioni, continuino a sognare. Nella Lega "non ci sono frizioni".