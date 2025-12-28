Manovra: dichiarazioni di voto sulla fiducia domani dalle 18.40, la chiama alle 20.20
AA
ROMA, 28 DIC - L'esame della legge di bilancio in Aula Camera riprenderà domani alle 18.40 con le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal governo. La chiama inizierà domani sera dalle 20.20. E' prevista, poi, una seduta notturna a partire dalle 22. Il voto finale si terrà nella mattinata di martedì entro le 13 con dichiarazioni di voto a partire dalle 11 in diretta tv.
