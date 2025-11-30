Manovra: da granchio blu a vino, anche micro-norme tra proposte

ROMA, 30 NOV - Dal rafforzamento della struttura del commissario straordinario per il contrasto del granchio blu al museo del vino passando per la protezione della filiera bufalina. Anche nell'ultimo fascicolo di emendamenti segnalati dai gruppi alla manovra 'resistono' una serie di micro-norme. Il sentore di FdI Matteo Gelmetti, ad esempio, propone per la sua città uno stanziamento di 10 milioni a decorrere dal prossimo anno per l'istituzione del Museo nazionale del vino per "promuovere, valorizzare e preservare il patrimonio culturale e enologico italiano" ma anche "sostenere la conservazione delle tradizioni vitivinicole italiane". Dalla Lega arriva invece la richiesta, con il senatore Marco Dreosto, di uno stanziamento di 150mila euro per il prossimo anno per la realizzazione di un Laboratorio didattico per il cinquantesimo anniversario del terremoto del Friuli del 6 maggio 1976. E ancora, spulciando tra le proposte di modifica si trovano fondi per 500mila euro per il 2026 (la proposta è a prima firma della senatrice di FdI Giovanna Petrenga) per la tutela della filiera bufalina italiana. La Lega, con un emendamento a prima firma di Paolo Tosato chiede di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Caorle "l'area del comprensorio denominato 'Falconera - Palangon'". E ancora il senatore azzurro Claudio Lotito propone di incrementare di 5 milioni lo stanziamento al Fondo per il movimento sportivo italiano e di rifinanziare anche per il 2026 con 3 milioni il fondo per l'Erasmus italiano (attualmente coperto solo fino al 2025) che prevede borse di studio per gli studenti universitari a basso reddito che partecipino a programmi di mobilità sul territorio nazionale. Dal senatore azzurro Adriano Paroli arriva la richiesta di uno stanziamento annuo di 400mila euro per il triennio 2026-2028 per il potenziamento dell'università della Valle d'Aosta. Forza Italia, con il senatore Lotito prevede risorse per 23 milioni nel triennio per Matera 'Capitale Mediterranea della Cultura e del dialogo 2026. FdI chiede, infine, di altri 13 milioni in tre anni per garantire la continuità del programma Tourism Digital Hub oltre la scadenza del finanziamento previsto dal Pnrr.