Manovra alla Camera dal 23 dicembre. In Aula con fiducia domenica 28

ROMA, 17 DIC - La manovra è attesa alla Camera martedì 23 dicembre per approdare poi in Aula da domenica 28 quando, alle 16, inizierà la discussione generale con la fiducia (attorno alle 19). E' quanto ha stabilito la Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio. Il voto di fiducia inizierà lunedì 29 alle 19 circa per appello nominale. Le dichiarazioni di voto finale (con un rappresentante di ciascun gruppo) saranno a partire dalle 12 del 30 dicembre, in diretta TV mentre il voto si terrà entro le 14 della stessa giornata.

ROMA

