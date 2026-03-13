Giornale di Brescia
Manifesti anti-israeliani con mitra e Stella di David a Catania

CATANIA, 13 MAR - "Catania si è svegliata questa mattina tappezzata da manifesti anti-israeliani affissi in diverse zone della città. Nei poster compare la scritta "Israeli Not Welcome" accompagnata dall'immagine di una figura armata con il volto sostituito dalla Stella di David, una rappresentazione che associa il simbolo dell'ebraismo alla violenza". Lo rende noto l'Osservatorio Israele che monitora fenomeni di antisemitismo e disinformazione legati allo Stato ebraico. I manifesti sono stati distribuiti in città per promuovere due cortei per la manifestazione 'Nessuna complicità con guerra e genocidio' che si terranno domani pomeriggio a Catania e domenica 15 marzo davanti la base militare di Sigonella. "Non siamo davanti a una critica politica - osserva Nicolae Galea, presidente l'Osservatorio Israele - ma a un manifesto di odio. Trasformare la Stella di David nel volto di un uomo armato e accompagnarla con il messaggio "Israeli Not Welcome" significa colpire non solo Israele ma anche gli ebrei, associando un simbolo religioso e identitario alla violenza. Questo linguaggio visivo - sottolinea - non prende di mira un governo o una scelta politica, costruisce un'immagine del "nemico ebraico" e legittima un clima di esclusione. È una deriva grave che non può essere normalizzata nello spazio pubblico".

