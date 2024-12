Manifesti a Torino, proteggiamo nostri figli insieme alla Russia

TORINO, 16 DIC - A Torino sono apparsi, in dieci punti differenti della città, dei manifesti pro Russia, firmati dal movimento politico Italia Unita. "Proteggiamo i nostri figli insieme alla Russia" e "La Russia sconfiggerà il terrorismo", si legge dei cartelloni che misurano sei metri per tre metri. . "Questi due concetti chiave - spiega Amedeo Avondet, leader di Italia Unita, in una nota - sono alla base del nostro programma politico. Occorre opporsi fortemente alle politiche della Nato, al supporto alle milizie islamiche dell'Isis in Siria e a quello delle milizie in Ucraina, finendo con il genocidio che Israele sta attuando a Gaza. Tutto questo è puro terrorismo e occorre fermarlo e arrivare a un negoziato di pace. Avondet, inoltre, evidenzia che serve una lotta "concreta, contro la crisi democratica e lo spopolamento in Italia. Le politiche della famiglia tradizionale attuate della Federazione Russa sotto la guida di Putin per noi sono un modello". Infine il leader di Italia attacca quella che definisce "propaganda Lgbtq". "È vergognoso che Torino ospiti l' Europride nel 2027", sottolinea Avondet, che ha fatto sapere che i manifesti sono stati affissi anche a Milano.