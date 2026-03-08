Manifestazioni a Cipro contro le basi Gb, 'vanno chiuse'

ROMA, 08 MAR - La Gran Bretagna sta affrontando crescenti richieste di ritiro delle sue basi militari da Cipro, mentre la popolazione locale intensifica le proteste contro le strutture considerate una minaccia per la loro sicurezza dopo un attacco senza precedenti con droni alla Raf Akrotiri. Lo riporta il Guardian all'indomani della manifestazione nelle strade di Nicosia al grido 'fuori le basi della morte'. Il corteo ha marciato verso il palazzo presidenziale dell'era coloniale, nel timore che la nazione mediterranea venisse trascinata nel più ampio conflitto con l'Iran. "Rappresentano un pericolo per la nostra sicurezza e non avrebbero mai dovuto essere qui", ha affermato Mathaios Stavrinides al media britannico, denunciando l'esistenza di basi create nell'ambito di un accordo negoziato per l'indipendenza dell'isola. "Vogliamo che vengano chiuse".