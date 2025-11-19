Manifestazione Genova, 12 km di coda sulla A10

GENOVA, 19 NOV - Sulla A10 Genova-Savona, tra Arenzano e Genova Aeroporto, si registrano 12 km di coda, a seguito di una manifestazione dei lavoratori dell'Ilva, sull'uscita di Genova Aeroporto, che interessa la viabilità ordinaria con le relative ripercussioni. Autostrade segnala sulla A12 Genova-Sestri Levante code a partire da Genova Nervi verso Genova, sulla A7 Milano-Genova con code a partire da Busalla verso Genova. In alternativa, Autostrade consiglia per il traffico proveniente da Savona, in direzione Genova, di utilizzare la A26 Genova-Gravellona Toce. A chi proviene da Livorno ed è diretto verso Torino, percorrere la A7 Milano-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e la Polizia Stradale. La situazione autostradale si ripercuote anche sul traffico cittadino: il casello di Genova Ovest è fermo e la situazione si ripercuote direttamente sul nodo di San Benigno. Dall'elicoidale, dove sono presenti lavori, che limitano l'accesso al porto dei mezzi pesanti, il transito passa da varco Albertazzi. Paralizzato anche il nodo di Staglieno. Code anche in centro città.