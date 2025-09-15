Giornale di Brescia
Abbonati
Manifestazione di Trieste libera a favore della Palestina

TRIESTE, 15 SET - Circa 300 persone hanno sfilato questa sera per le strade del centro per chiedere una "Trieste smilitarizzata e neutrale" e la fine della guerra a Gaza, come riporta lo striscione che apriva il corteo. La manifestazione è stata organizzata dal movimento indipendentista Trieste libera. Numerose le bandiere della Palestina ma anche del Partito Comunista e quelle di colore rosso con l'alabarda, simbolo della città. "No alle armi nei nostri porti" c'è scritto su un altro striscione in lingua italiana e in sloveno. E ancora, "Imec = corridoio di guerra". Il corteo si è concluso a Ponterosso dove si sono alternati al microfono alcuni interventi.

TRIESTE

