Manifestazione a Trieste per la libertà in Iran

TRIESTE, 17 GEN - Sono circa 150 le persone che questa mattina hanno partecipato a una mobilitazione per sensibilizzare sulla situazione della popolazione dell' Iran. Un presidio organizzato, è stato precisato al microfono, dalla comunità iraniana a Trieste e dagli studenti iraniani, come iniziativa pacifica, con tre obiettivi: difendere i diritti umani in Iran, mantenere la memoria delle vittime e sostenere il passaggio pacifico verso la democrazia nel Paese. I manifestanti hanno esposto cartelli e sventolato bandiere, e alcuni cittadini iraniani residenti a Trieste hanno raccontato che da giorni non riescono a mettersi in contatto con i loro familiari, dopo il blocco della rete internet in tutto l'Iran. Una richiesta è stata ribadita più volte e a gran voce, al microfono: "libertà e un nuovo futuro per il Paese". Alla manifestazione erano presenti numerosi esponenti politici locali e nazionali di destra e di sinistra.

