Manifestazione a Roma contro il Ddl Bongiorno 'senza consenso è stupro'

ROMA, 15 FEB - Associazioni in piazza oggi a Roma per la mobilitazione contro il Ddl Bongiorno. Numerose le ragazze e i ragazzi che hanno protestestato e urlato slogan in piazza SS.Apostoli dove dalle 16 gli organizzatori si sono dati appuntamento. "La proposta di modifica presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno - hanno scandito - introduce un cambiamento significativo rispetto al testo precedentemente approvato alla Camera. La modifica elimina l'espressione 'assenso di consenso libero e attuale' e la sostituisce con il riferimento alla 'volontà contraria': la legge in discussione prevede che la volontà contraria all'atto sessuale debba essere dimostrata e valutata in relazione al contesto e alla situazione; si sposta così il focus, non più l'assenza di consenso ma la prova del dissenso. Si indagherà quindi sulla condotta, sulla moralità, sulle abitudini e sulla storia personale di chi ha subito violenza. Il processo si sposta sul comportamento della vittima, si chiederà perchè non ha ragito, perchè non ha urlato, perchè non è scappata. Si giudicheranno il suo corpo, le sue parole il suo silenzo. Contro questa proposta la mobilitazione è permanente", hanno assicurato. Appuntamenti oggi sono in programma in tante piazze d'Italia; un corteo nazionale è previsto per il 28 febbraio da piazza della Repubblica a Roma.