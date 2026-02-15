Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Manifestazione a Roma contro il Ddl Bongiorno 'senza consenso è stupro'

AA

ROMA, 15 FEB - Associazioni in piazza oggi a Roma per la mobilitazione contro il Ddl Bongiorno. Numerose le ragazze e i ragazzi che hanno protestestato e urlato slogan in piazza SS.Apostoli dove dalle 16 gli organizzatori si sono dati appuntamento. "La proposta di modifica presentata dalla senatrice Giulia Bongiorno - hanno scandito - introduce un cambiamento significativo rispetto al testo precedentemente approvato alla Camera. La modifica elimina l'espressione 'assenso di consenso libero e attuale' e la sostituisce con il riferimento alla 'volontà contraria': la legge in discussione prevede che la volontà contraria all'atto sessuale debba essere dimostrata e valutata in relazione al contesto e alla situazione; si sposta così il focus, non più l'assenza di consenso ma la prova del dissenso. Si indagherà quindi sulla condotta, sulla moralità, sulle abitudini e sulla storia personale di chi ha subito violenza. Il processo si sposta sul comportamento della vittima, si chiederà perchè non ha ragito, perchè non ha urlato, perchè non è scappata. Si giudicheranno il suo corpo, le sue parole il suo silenzo. Contro questa proposta la mobilitazione è permanente", hanno assicurato. Appuntamenti oggi sono in programma in tante piazze d'Italia; un corteo nazionale è previsto per il 28 febbraio da piazza della Repubblica a Roma.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario