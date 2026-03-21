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Manifestazione a Londra, 'Stop alla guerra in Iran'

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ROMA, 21 MAR - Centinaia di manifestanti sono scesi oggi in piazza nel centro di Londra per chiedere la fine della guerra in Iran. Lo riporta Sky News sottolineando che alla manifestazione, organizzata dalla coalizione Stop the War, gli attivisti hanno esposto cartelli con le scritte "fermate le guerre di Trump", "dite a Starmer: smettete di armare Israele", "basta con l'ipocrisia nucleare" e "smettete di bombardare l'Iran".

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