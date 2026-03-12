Giornale di Brescia
Italia e Estero

Manifestanti sui binari a Pisa, conclusa la protesta

PISA, 12 MAR - E' finita in tarda serata la protesta pacifista e antimilitarista del movimento No Base alla stazione di Pisa: il treno merci che trasporta mezzi militari verrà definitivamente spostato dal binario 3 dove è stato bloccato dagli attivisti alle 18.30 di oggi quando a decine hanno invaso i binari centrali e ne hanno impedito la marcia. Intorno alle 23.30 i manifestanti si sono spostati consentendo alla motrice del treno di operare in sicurezza e di sganciare i vagoni per poi raggiungere nuovamente il convoglio sulla parte posteriore, riagganciarsi e tornare indietro. Una volta che il treno merci ha lasciato la stazione, i manifestanti hanno festeggiato per la riuscita del blitz e hanno abbandonato definitivamente i binari sciogliendo la protesta e facendo definitivamente tornare alla normalità la circolazione ferroviaria alla stazione. La protesta è sempre stata pacifica, controllata a vista da un nutrito contingente di polizia e carabinieri che ha presidiato i binari. Dopo un paio d'ore di stop completo la circolazione dei treni è gradualmente ripresa intorno alle 21 sui binari dal 7 al 13, consentendo il passaggio soprattutto di quelli a lunga percorrenza che nel frattempo avevano accumulato pesanti ritardi, mentre alcuni regionali erano stati cancellati.

