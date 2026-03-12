Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Manifestanti sui binari a Pisa, circolazione gradualmente in ripresa

AA

PISA, 12 MAR - La circolazione ferroviaria alla stazione centrale di Pisa sta gradualmente riprendendo con il transito dei treni a lunga percorrenza dal binario 7 fino al 13 compresi alcuni convogli regolari dopo lo stop completo dalle 18.30 per la protesta del movimento pacifista e antimilitarista No Base che con alcune decine di manifestanti ha invaso i binari 3 e 4 bloccando un treno merci che trasporta mezzi militari. Per oltre un'ora e mezzo la circolazione dei treni è stata completamente sospesa e i treni hanno accumulato pesanti ritardi anche fino a due ore. Centinaia di pendolari hanno visto cancellare i loro treni e sono rimasti in attesa di soluzioni alternative.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PISA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario