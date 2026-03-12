Manifestanti sui binari a Pisa, circolazione gradualmente in ripresa

PISA, 12 MAR - La circolazione ferroviaria alla stazione centrale di Pisa sta gradualmente riprendendo con il transito dei treni a lunga percorrenza dal binario 7 fino al 13 compresi alcuni convogli regolari dopo lo stop completo dalle 18.30 per la protesta del movimento pacifista e antimilitarista No Base che con alcune decine di manifestanti ha invaso i binari 3 e 4 bloccando un treno merci che trasporta mezzi militari. Per oltre un'ora e mezzo la circolazione dei treni è stata completamente sospesa e i treni hanno accumulato pesanti ritardi anche fino a due ore. Centinaia di pendolari hanno visto cancellare i loro treni e sono rimasti in attesa di soluzioni alternative.