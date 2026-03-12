Manifestanti bloccano treno merci con mezzi militari alla stazione di Pisa

PISA, 12 MAR - Manifestanti della sinistra radicale e dell'area antagonista stanno paralizzando il traffico ferroviario alla stazione di Pisa dopo avere bloccato un treno merci, in transito al binario 3, che trasporta mezzi militari. La circolazione ferroviaria è momentaneamente interrotta. I manifestanti stanno occupando il binario dove si trova anche il treno merci, mentre sul posto le forze dell'ordine stanno vigilando sulla situazione.