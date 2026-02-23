Giornale di Brescia
Mangia e non paga il conto, per un anno ristoranti pavesi vietati

PAVIA, 23 FEB - Lo scorso 18 dicembre si era allontanata da un noto ristorante di Vigevano (Pavia), dopo aver ordinato e consumato un pasto completo e senza pagare il conto di 70 euro. In seguito a questa "fuga" la donna, 40 anni, è stata denunciata per insolvenza fraudolenta. Ora è stato emesso un ulteriore provvedimento nei suoi confronti. Gli agenti del commissariato di Vigevano le hanno notificato due misure di prevenzione: un avviso orale e un "Daspo Willy". Per un anno la 40enne non potrà accedere ai ristoranti dell'intera provincia di Pavia. La violazione del divieto prevede la reclusione di una a tre anni e una multa fino a 24mila euro.

