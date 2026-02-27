Manfredi, su movida chiesta norma nazionale ma in decreto Sicurezza non c'è

NAPOLI, 27 FEB - "Molte volte abbiamo chiesto una norma nazionale sul tema della movida, avevamo chiesto che ci fosse qualcosa anche nell'ultimo decreto Sicurezza che poi non c'è stata". Lo ha detto il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania. Manfredi ha ricordato che proprio il Tar Campania ha più volte bocciato le ordinanze emesse dall'amministrazione comunale sul tema ed ha sottolineato che "è una questione che riguarda tutte le grandi città e su cui c'è una grande sensibilità. Visto che muovendosi in ordine sparso, non si riesce a consolidare una posizione unitaria a livello nazionale, se veramente vogliamo tutelare gli interessi di tutti, è necessario che a livello centrale ci sia una decisione così come sugli affitti brevi". Manfredi ha ribadito che "c'è la necessità di contemperare interessi diversi: la libertà di esercizio pubblico e la vivibilità dei cittadini".