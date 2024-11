Manfredi, sindaci senza poteri e risorse per le emergenze

NAPOLI, 26 NOV - "I sindaci ogni giorno devono affrontare queste emergenze, non hanno né le risorse né i poteri. Soprattutto nel settore del rischio idrogeologico c'è una sovrapposizione di poteri che spesso paralizza le attività". Così il sindaco di Napoli e presidente nazionale dell'Anci, Gaetano Manfredi, ricordando il secondo anniversario della frana di Casamicciola in cui persero la vita 12 persone. "Questo credo sia un tema da affrontare per chiarire bene quali sono le responsabilità e avere anche una catena di comando più efficiente", ha concluso.