Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Manfredi nomina due nuovi assessori, entrano in giunta Carlo Puca e Valerio Di Pietro

AA

NAPOLI, 24 APR - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato il decreto sindacale per l'integrazione della squadra di governo cittadino, portando la composizione della giunta comunale al numero massimo di dieci assessori previsto dalla normativa vigente. Oltre alla conferma dei componenti già in carica, con le attuali rispettive deleghe, il sindaco ha nominato due nuovi assessori. Carlo Puca sarà assessore alla partecipazione attiva e all'immagine della città con delega a: gestione immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza. Valerio Di Pietro è invece assessore alla Transizione digitale e smart city con delega a: sicurezza informatica, connettività, protocollo informatico, promozione dell'accessibilità informatica, attuazione dell'Agenda digitale. Il sindaco Manfredi mantiene la delega su Cultura, Porto e Pnrr; Finanziamenti europei e coesione territoriale; Grandi progetti e Stadio Maradona; Personale, organizzazione e tutela degli animali; Riorganizzazione della partecipata del settore igiene urbana.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario