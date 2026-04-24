Manfredi nomina due nuovi assessori, entrano in giunta Carlo Puca e Valerio Di Pietro

NAPOLI, 24 APR - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato il decreto sindacale per l'integrazione della squadra di governo cittadino, portando la composizione della giunta comunale al numero massimo di dieci assessori previsto dalla normativa vigente. Oltre alla conferma dei componenti già in carica, con le attuali rispettive deleghe, il sindaco ha nominato due nuovi assessori. Carlo Puca sarà assessore alla partecipazione attiva e all'immagine della città con delega a: gestione immagine pubblica del Comune, democrazia partecipata, consulte, processi di co-progettazione e ascolto della cittadinanza. Valerio Di Pietro è invece assessore alla Transizione digitale e smart city con delega a: sicurezza informatica, connettività, protocollo informatico, promozione dell'accessibilità informatica, attuazione dell'Agenda digitale. Il sindaco Manfredi mantiene la delega su Cultura, Porto e Pnrr; Finanziamenti europei e coesione territoriale; Grandi progetti e Stadio Maradona; Personale, organizzazione e tutela degli animali; Riorganizzazione della partecipata del settore igiene urbana.