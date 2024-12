Manfredi, Napoli penultima? Scontiamo ritardi storici

+++ RPT. CON CREDIT CORRETTO E DISCLAIMER +++ Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi interviene, nella sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, alla seduta straordinaria del Consiglio comunale solenne convocato per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne 25 novembre 2024. NPK ANSA / Velia Cammarano - Ufficio stampa Comune di Napoli +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++