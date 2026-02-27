Manfredi, d'accordo su più poteri amministrativi a grandi città metropolitane

NAPOLI, 27 FEB - "Dobbiamo distinguere tra i poteri legislativi e i poteri amministrativi. Sui poteri legislativi è naturale che l'unica sia Roma Capitale, altrimenti faremo 8mila Repubbliche, diversi sono i poteri amministrativi su cui sono d'accordo che le grandi città metropolitane debbano avere dei poteri più ampi perché devono gestire situazioni complesse che richiedono strumenti efficaci". Così il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha commentato la proposta della Lega di estendere maggiori poteri non solo a Roma Capitale ma anche ad altri Comuni.