Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Manfredi, d'accordo su più poteri amministrativi a grandi città metropolitane

AA

NAPOLI, 27 FEB - "Dobbiamo distinguere tra i poteri legislativi e i poteri amministrativi. Sui poteri legislativi è naturale che l'unica sia Roma Capitale, altrimenti faremo 8mila Repubbliche, diversi sono i poteri amministrativi su cui sono d'accordo che le grandi città metropolitane debbano avere dei poteri più ampi perché devono gestire situazioni complesse che richiedono strumenti efficaci". Così il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, ha commentato la proposta della Lega di estendere maggiori poteri non solo a Roma Capitale ma anche ad altri Comuni.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
NAPOLI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario