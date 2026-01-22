Manfredi (Anci), 'pacchetto sicurezza? Il problema sono le risorse'

ROMA, 22 GEN - "Sul tema della sicurezza la nostra posizione e le nostre richieste sono chiare e le abbiamo già presentate in varie sedi. Sicurezza è strumenti, metodi ma soprattutto risorse: abbiamo un problema di risorse legato alla perdita di agenti della Polizia municipale, negli ultimi anni abbiamo perso 12mila unità. Noi chiediamo un piano straordinario con risorse stabili che consentano di rimpiazzare questo personale. E poi chiediamo risorse per la gestione flessibile delle problematiche legate alla sicurezza urbana che sono di competenza dei sindaci, come gli straordinari per il lavoro notturno della municipale o la gestione dei sistemi di videosorveglianza". Lo ha detto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, interpellato sul nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal governo.