Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Manfredi (Anci), 'pacchetto sicurezza? Il problema sono le risorse'

AA

ROMA, 22 GEN - "Sul tema della sicurezza la nostra posizione e le nostre richieste sono chiare e le abbiamo già presentate in varie sedi. Sicurezza è strumenti, metodi ma soprattutto risorse: abbiamo un problema di risorse legato alla perdita di agenti della Polizia municipale, negli ultimi anni abbiamo perso 12mila unità. Noi chiediamo un piano straordinario con risorse stabili che consentano di rimpiazzare questo personale. E poi chiediamo risorse per la gestione flessibile delle problematiche legate alla sicurezza urbana che sono di competenza dei sindaci, come gli straordinari per il lavoro notturno della municipale o la gestione dei sistemi di videosorveglianza". Lo ha detto il presidente dell'Anci Gaetano Manfredi, interpellato sul nuovo pacchetto sicurezza annunciato dal governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario