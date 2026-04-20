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Maneggiano pistola trovata in casa e parte un colpo, muore 17enne

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LECCE, 20 APR - Un 17enne è morto dopo essersi sparato accidentalmente, secondo una prima ricostruzione, un colpo alla testa con una pistola trovata in casa. E' accaduto ieri sera a Lecce, nell'abitazione in cui il giovane, di nazionalità bulgara, viveva con il fratello di 28 anni. In casa c'era anche un loro amico. Secondo i primi accertamenti degli investigatori della Squadra Mobile, sulla scorta delle testimonianze rese, si tratterebbe di un gioco finito in tragedia. Il caricatore dell'arma sarebbe stato vuoto e i tre non si sarebbero accorti della presenza di un colpo in canna. Il 17enne si sarebbe quindi puntato l'arma premendo il grilletto.

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