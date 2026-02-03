Mandelson si dimette da lord per lo scandalo Epstein

LONDRA, 03 FEB - Peter Mandelson ha annunciato di volersi dimettere dal seggio che occupa alla Camera dei Lord dopo il coinvolgimento nello scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Lo riportano i media del Regno Unito. Questo atto segna la fine della lunga carriera politica dell'ex eminenza grigia del New Labour. L'annuncio ufficiale del ritiro di Mandelson dalla camera alta, di cui non sarà più un membro a partire da domani, è stato fatto all'inizio dei lavori dell'assemblea dal nuovo Speaker, Michael Bruce Forsyth.