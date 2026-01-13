Giornale di Brescia
Mandato di arresto europeo dal Belgio, due arrestati a Torino

La polizia ha arrestato due italiani, di 27 e 37 anni, entrambi destinatari di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe di Anversa lo scorso settembre per rapina, associazione a delinquere e minaccia. I due sono stati rintracciati dagli investigatori della squadra mobile della polizia di Torino: il più giovane in Val di Susa, l'altro nella prima cintura torinese. I fatti risalgono al luglio 2024 e si erano verificati a Boom, in Belgio, durante un festival di musica internazionale. Secondo quanto ricostruito, i due, insieme a un terzo complice rimasto ignoto, avevano rapinato una collana a una persona presente all'evento. Per quell'episodio erano stati condannati in via definitiva a due anni di reclusione e a una multa di 1.600 euro. Ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle procedure di estradizione.

