Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Mancato sgombero Spin Time, Viminale condannato a risarcire 21 milioni

AA

ROMA, 20 FEB - Il tribunale Civile di Roma ha condannato il Viminale a risarcire per oltre 21 milioni di euro il non avere sgomberato l'immobile di Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino, occupato nel 2013 dai movimenti per la casa. La decisione è stata presa nell'ambito della causa civile intentata dal proprietario dell'immobile, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario