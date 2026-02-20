Mancato sgombero Spin Time, Viminale condannato a risarcire 21 milioni
ROMA, 20 FEB - Il tribunale Civile di Roma ha condannato il Viminale a risarcire per oltre 21 milioni di euro il non avere sgomberato l'immobile di Spin Time Labs, in via Santa Croce in Gerusalemme nel quartiere Esquilino, occupato nel 2013 dai movimenti per la casa. La decisione è stata presa nell'ambito della causa civile intentata dal proprietario dell'immobile, la società InvestiRE Sgr nella sua qualità di gestore del Fondo Immobili Pubblici.
