'Manca una valutazione sui rischi dei rider', giudice accoglie il ricorso contro Glovo

MILANO, 11 DIC - Il Tribunale di Milano ha accertato e dichiarato la "inidoneità" del "Documento di Valutazione dei Rischi" per i rider di Glovo, che lavorano nelle province di Palermo e Trapani, per "omessa valutazione" del loro "rischio lavorativo", per la "mancata consultazione del rappresentante dei rider" e per "mancata distinzione dei rischi per gravidanza, età, genere, tipologia contrattuale e provenienza". Lo si legge nella sentenza con cui il giudice della Sezione lavoro Antonio Lombardi ha accolto il ricorso del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per il comparto commercio di Palermo e Trapani, Riccardo Vittorio Marotta della Filcams Cgil, assistito dagli avvocati Carlo De Marchis, Maria Matilde Bidetti e Giorgia Lo Monaco. Ricorso contro Foodinho srl, ossia la società di delivery Glovo, che ha sede a Milano. Il giudice ha dichiarato "il diritto del rappresentante dei lavoratori" a "ricevere le informazioni e la documentazione in materia di salute e sicurezza ed essere consultato relativamente ai rischi lavorativi" per i rider operanti nelle due città siciliane. In sostanza, il Tribunale ha ordinato alla società di delivery di avviare col rappresentante sindacale "una consultazione preventiva sui temi della salute e sicurezza". Consultazione su vari fronti, come la "formazione" per i fattorini sui "rischi specifici", sulle "cause di sospensione" delle consegne per "eventi climatici pericolosi" e sui dispositivi di protezione. E ancora sul "monitoraggio periodico" dei mezzi e sui rischi "derivanti dalla circolazione stradale". E sempre in quella specifica area di Palermo e Trapani anche sui problemi legati ad "aggressioni" o "attività criminali" a cui possono essere esposti i lavoratori.