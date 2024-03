Mamme gay: ministero fa appello contro sentenze Tribunale Padova

"E' una vita che lottiamo, come coppie omosessuali, per i nostri diritti. Ora lo faremo lo stesso per quelli dei nostri figli". Sintetizza così il proprio sentire la mamma 'arcobaleno' di Padova alla quale la Procura ha notificato ieri l'impugnazione dell'atto di nascita della figlia, chiedendo di cancellare il nome della sua compagna dallo stato di famiglia. "E' talmente vergognosa - ha aggiunto la donna - che non possiamo non combattere fino alla fine contro questo provvedimento" che, sottolinea, "non solo non considera l'interesse dei bambini, che non possono 'perdere' i genitori, un nonno, un fratello, un'identità, ma soprattutto immagina un contesto sociale molto peggiore di com'è in realtà. Viviamo in una società che è pronta ad accoglierci, c'è una scuola che è pronta a crescere i nostri figli, e assieme ai nostri figli". ANSA/MICHELE GALVAN