Mamma ricorda il compleanno di Regeni, 'sarebbero 38! Ma...'

TRIESTE, 15 GEN - "Oggi, 15 gennaio 2026 sarebbero 38! Ma....". Lo scrive su Twitter Paola Deffendi, la mamma di Giulio Regeni, ricordando il compleanno del figlio sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Richiamando l'hashtag #giallogiulio, Deffendi ricorda il figlio anche su facebook, facendo riferimento al film "Giulio Regeni - Tutto il male del mondo', diretto da Simone Mainetti e che sarà al cinema il 2,3 e 4 febbraio. "Diritti, dignità, fiducia: con queste parole ti rivolgiamo, forte, il nostro pensiero nel giorno del tuo 38⁰ compleanno - scrive su facebook il collettivo Giulio siamo noi - in un mondo giusto oggi festeggeresti con i tuoi amici e la tua famiglia. E invece siamo qui, con le mani vuote, ma con la mente e cuori pieni del nostro costante impegno finché ci sarà giustizia. Per te e tutti noi. Ciao Giulio". Il post è accompagnato da un video con le "parole per Giulio": sullo sfondo I Girasoli di Vincent Van Gogh e come accompagnamento musicale Gymnopédie n. 1 di Erik Satie.