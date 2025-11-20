Mamma e figlio morti, si cerca ancora auto della donna

CALIMERA, 20 NOV - Continuano le ricerche in provincia di Lecce della Lancia Y usata per allontanarsi dall'abitazione in cui viveva da Najoua Minniti, la 35enne il cui cadavere è stato scoperto in mare nel tardo pomeriggio di martedì, e madre di Elia Perrone, il bimbo di 8 anni trovato morto nello stesso appartamento a Calimera poche ore dopo. L'ipotesi prevalente al momento della Procura di Lecce, che coordina le indagini, è quella dell'omicidio-suicidio. La donna avrebbe prima ucciso il figlio nel sonno, soffocandolo, per poi decidere di raggiungere con la propria auto un tratto del litorale adriatico a non molta distanza da Calimera e tuffarsi in mare, dove poi è annegata. Punto che non è stato ancora individuato. Al momento si è in attesa anche del conferimento dell'incarico per poter eseguire le due autopsie, atto che non è stato ancora disposto, dal pubblico ministero Erika Masetti.